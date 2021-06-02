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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

02:50 мск: Денежная база в Японии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за май;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;

18:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за май.

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