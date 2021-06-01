Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за май пересмотрен в сторону повышения, составив 62.1 против 61.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса составило 60.5.