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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июня 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен...
вчера 16:49

Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за май пересмотрен в сторону повышения, составив 62.1 против 61.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса составило 60.5.

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