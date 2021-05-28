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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2021 г.Темпы роста инфляции в США значительно ускорились
сегодня 15:38

Темпы роста инфляции в США значительно ускорились

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 3.1%, ускорив темпы повышения с 1.9% в марте (пересмотрено с +1.8%).

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