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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2021 г.Личные доходы американских потребителей в апрел...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в апреле сократились на 13.1%, потребительские расходы увеличились на 0.5%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле сократились на 21.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 20.9% в марте (пересмотрено с +21.1%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 14.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце уменьшились на 15.1%.

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.7% в марте (пересмотрено с +4.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в апреле на 0.5%.

Норма сбережений в апреле составила 14.9% в сравнении с 27.7% в марте.

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