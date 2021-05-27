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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США апреле снизился на 4.4%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 4.4% по сравнению с мартовским значением, достигнув 106.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.

По сравнению с апрелем 2020 года индекс вырос на 51.7%. Существенный рост годового показателя объясняется эффектом низкой базы, учитывая, что в марте прошлого года в США был введен локдаун из-за пандемии.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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