Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.64 млн

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 мая, уменьшилось на 38 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 406 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составляло 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 427 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 444 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 46.00 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 458.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 мая, сократилось на 96 тыс. и составило 3.642 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.675 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 мая, сократилось на 175.3 тыс. и составило 15.8 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 31.6 млн человек.