Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.7%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.3% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.7%.

В марте показатель вырос на 3.2% (пересмотрено с +1.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после его роста на 2.2% в марте (пересмотрено с +1.2%).