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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 1.3%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.7%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.3% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.7%.

В марте показатель вырос на 3.2% (пересмотрено с +1.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после его роста на 2.2% в марте (пересмотрено с +1.2%).

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