Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 мая

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;
15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;
15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.