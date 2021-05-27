Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 мая

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.