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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.

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