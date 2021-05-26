Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.7 млн барр.

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 мая, сократился на 1.7 млн барр. и составил 484.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.7 млн барр. и составили 232.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.0 млн барр. и составили 129.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.6 млн барр. и составили 628.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 44.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.44 млн барр., запасы бензина снизились на 1.99 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 5.14 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.15 млн барр.