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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

14:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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