Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 2.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.85 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали апрельские продажи на уровне 6.09 млн домов.

По сравнению с апрелем 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 33.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 341.6 тыс. долл, повысившись на 19.1% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.16 млн доступных покупателям домов, повысившись на 10.5% по сравнению с мартом, но снизившись на 20.5% по сравнению с апрелем 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.1 в марте и 4.0 в апреле 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в апреле в среднем составил 17 дней (исторический минимум) в сравнении с 18 в марте и 27 годом ранее. При этом 88% проданных в апреле 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.