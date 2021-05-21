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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в мае умеренно вырос
вчера 16:49

Индекс Manufacturing PMI США в мае умеренно вырос

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в мае вырос, составив 61.5 пункта против 60.5 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 60.0.

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