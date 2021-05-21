Индексы PMI в Великобритании в мае увеличились

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в мае увеличился до 66.1 против 60.9 месяцем ранее (пересмотрено с 60.7).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 60.7.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае увеличился до 61.8 против 61.0 месяцем ранее (пересмотрено с 60.1).

Аналитики прогнозировали рост показателя до 62.2.