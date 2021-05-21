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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2021 г.Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно
вчера 11:05

Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в мае сократился до 62.8% по сравнению с 62.9% в апреле (пересмотрено с 63.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в мае вырос до 55.1% против 50.5% месяцем ранее (пересмотрено с 50.3%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.5%.

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