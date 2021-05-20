Число повторных обращений по безработице в США превысило 3.75 млн

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 мая, уменьшилось на 34 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 444 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составляло 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 453 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 478 тыс., пересмотрено с 473 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 30.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 504.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 мая, увеличилось на 111 тыс. и составило 3.751 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 24.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.681 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 мая, сократилось на 886.6 тыс. и составило 15.98 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 20.98 млн человек.