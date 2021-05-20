Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 34 тыс.

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 мая, сократилось на 34 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 444 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 478 тыс. против объявленных ранее 473 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 20 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 453 тыс.