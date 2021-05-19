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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.3 млн барр.

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 мая, вырос на 1.3 млн барр. и составил 486.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.0 млн барр. и составили 234.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 132.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.9 млн барр. и составили 630.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 45.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.62 млн барр., запасы бензина снизились на 2.84 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.58 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.053 млн барр.

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