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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.9 млн барр., запасы бензина выросли на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.62 млн барр., запасы бензина снизились на 2.84 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.58 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.053 млн барр.

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