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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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