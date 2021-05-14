Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 мая

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.