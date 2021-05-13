Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.655 млн

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 мая, уменьшилось на 34 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 473 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составляло 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 487 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 507 тыс., пересмотрено с 498 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 28.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 534.00 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 мая, уменьшилось на 45 тыс. и составило 3.655 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.665 млн (минимум с 28 марта 2020 года, когда показатель составил 3.612 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 апреля, выросло на 696.2 тыс. и составило 16.855 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 21.86 млн человек.