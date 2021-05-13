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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в апреле вы...
вчера 15:42

Индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.6%

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2020 года индекс PPI вырос на 6.2% против прогноза о повышении на 5.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.4%.

По сравнению с апрелем 2020 года индекс PPI core вырос на 4.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 3.8%.

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