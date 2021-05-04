Курс доллара 74.8451   Курс евро 90.5850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2021 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:15

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Проинвестбанка"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "Проинвестбанк" (г. Пермь). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Проинвестбанк" будет осуществлять банк "ВТБ" (ПАО), действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АКБ "Проинвестбанк" ликвидационных процедур.

При этом банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АКБ "Проинвестбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Другие новости

сегодня
12:44
Uzbekistan Airways намерена в 2021 г вернуться к объему полетов в РФ до пандемии
сегодня
11:53
Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в работе мессенджера - Downdetector
сегодня
11:11
Поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии в мае могут снизиться до 608 тыс тонн
сегодня
10:20
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле снизился до 50,4 пункта - Markit
сегодня
10:15
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Проинвестбанка"
сегодня
10:00
Кабмин направит 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий
сегодня
09:19
SAUDI ARAMCO ПОЛУЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В I КВАРТАЛЕ НА УРОВНЕ $21,7 МЛРД ПРОТИВ $16,7 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ - КОМПАНИЯ
сегодня
08:00
Только 4% россиян хотят вернуться в офис после пандемии коронавируса - исследование
сегодня
01:29
Министр финансов Колумбии уходит в отставку после отмены налоговой реформы
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.