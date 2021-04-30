Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 мая

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за апрель;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;
04:30 мск: Индекс цен производителей в Китае за апрель;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних госбондов Японии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет за март;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за апрель;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;
17:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.