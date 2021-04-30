Курс доллара 74.8451   Курс евро 90.5850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 мая

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за апрель;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей в Китае за апрель;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних госбондов Японии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет за март;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за апрель;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;

17:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

Другие новости

вчера
20:06
Рождаемость в России в марте выросла на 15,5% в годовом выражении - Росстат
вчера
20:00
МИНЗДРАВ АЛБАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА "СПУТНИК V", ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ЕЕ В СТРАНУ УЖЕ ПОСТАВЛЕНА - РФПИ
вчера
19:37
Курс рубля усиливает снижение к доллару вслед за удешевлением нефти и других валют
вчера
18:54
Минтруд РФ предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 мая
вчера
18:26
Компании РФ хотят поставлять в Парагвай фармпродукцию, шоколад, светильники – посол
вчера
18:08
Минпромторг РФ до конца 2021 г утвердит концепцию производства "зеленого" автотранспорта
вчера
17:38
Курц и Путин договорились активизировать экономическое сотрудничество - ведомство канцлера
вчера
17:04
ФАС РФ готовится возбудить дело против Bayer за нарушение закона о рекламе
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.