АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Нордеа Банка"

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Нордеа Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Нефтепромбанк" будет осуществлять непосредственно агентство.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Нордеа Банк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с информацией о дате начала выплат, месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте агентства в сети Интернет, а также публикуется 23 апреля 2021 года в газете "Московский комсомолец".