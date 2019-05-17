Минтруд предложил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство труда и социальной защиты предложило правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии, чтобы исключить ее занижение.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления соцдоплаты к пенсии рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте за первое полугодие текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по России за данный период на величину прожиточного минимума пенсионера на год по России. Информацию о величине прожиточного минимума пенсионера планируется доводить до органов исполнительной власти субъектов Минэкономразвития в составе Прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах... позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера", - говорится в пояснительной записке к документу.