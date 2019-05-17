Курс доллара 64.6327   Курс евро 72.2464  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2019 г.Минтруд предложил правила расчета прожиточного ...
17.05.2019 10:00

Минтруд предложил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство труда и социальной защиты предложило правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии, чтобы исключить ее занижение.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления соцдоплаты к пенсии рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте за первое полугодие текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по России за данный период на величину прожиточного минимума пенсионера на год по России. Информацию о величине прожиточного минимума пенсионера планируется доводить до органов исполнительной власти субъектов Минэкономразвития в составе Прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах... позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера", - говорится в пояснительной записке к документу.

Другие новости

17.05.2019
17:07
Индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 0.2%
17.05.2019
17:06
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в мае вырос
17.05.2019
11:20
"Сбербанк" запустил онлайн-переводы на счета в 14 европейских стран
17.05.2019
10:00
Минтруд предложил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
17.05.2019
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая
16.05.2019
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая
16.05.2019
15:47
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.75 тыс.
16.05.2019
15:38
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.6%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»