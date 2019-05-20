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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.05.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;

02:50 мск ВВП Японии за I квартал, предварительно;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за апрель;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за март;

13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за март;

20:05 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды.

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