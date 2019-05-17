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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
17.05.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

20:40 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск Парламентские выборы в Австралии.

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