Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

20:40 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск Парламентские выборы в Австралии.