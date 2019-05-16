Курс доллара 64.6327   Курс евро 72.2464  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2019 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
16.05.2019 15:38

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.6%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле увеличилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1296 тыс. в годовом выражении против 1288 тыс. в марте (пересмотрено с 1269 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1290 тыс.

По сравнению с апрелем 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 5.0%.

Другие новости

17.05.2019
10:00
Минтруд предложил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
17.05.2019
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая
16.05.2019
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 мая
16.05.2019
15:47
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.75 тыс.
16.05.2019
15:38
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.6%
16.05.2019
15:36
Число закладок новых домов в США в апреле выросло на 5.7%
16.05.2019
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае превысил прогноз
16.05.2019
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 16 тыс.
16.05.2019
12:10
Профицит торгового баланса Италии в марте составил 4.63 млрд евро
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»