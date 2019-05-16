Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле увеличилось на 0.6%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле увеличилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1296 тыс. в годовом выражении против 1288 тыс. в марте (пересмотрено с 1269 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1290 тыс.

По сравнению с апрелем 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 5.0%.