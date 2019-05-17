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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
17.05.2019 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 0.2%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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