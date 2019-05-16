Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.75 тыс.

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 мая, сократилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 212 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 мая, уменьшилось на 28 тыс. и составило 1660 тыс. против 1688 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1684 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.5 тыс. до 1668.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 апреля, сократилось на 13.5 тыс. и составило 1.66 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.75 млн человек.