"Сбербанк" запустил онлайн-переводы на счета в 14 европейских стран

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" представляет сервис денежных переводов за рубеж на счет через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"На первом этапе к сервису денежных переводов "Сбербанк Онлайн" будет подключено 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию. Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за транзакцию составляет 1%", - говорится в сообщении.

Для совершения перевода клиенту необходимо в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" выбрать в меню платежей опцию "За рубеж", далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя. Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счету получателя.

"Недавно мы запустили сервис по переводам в страны СНГ и ближнего зарубежья. Сегодня мы расширяем географию и запускаем переводы на счета в банки Европы. Оформление перевода в мобильном приложении займет всего пару минут. Уверены, что наши клиенты оценят удобство и скорость нового сервиса", - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент "Сбербанка", директор дивизиона "Платежи и переводы".