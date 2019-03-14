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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за февраль;

01:50 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

01:50 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за февраль;

11:55 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

11:55 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

15:30 мск ВИндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за февраль;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за февраль;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за январь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за январь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль.

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