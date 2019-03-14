Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за февраль;
01:50 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;
01:50 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;
10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за февраль;
11:55 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;
11:55 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;
15:30 мск ВИндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март;
15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;
16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за февраль;
16:15 мск Объём промышленного производства в США за февраль;
16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;
17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за январь;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;
17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;
23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за январь;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль.