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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2019 г.Продажи новых домов в США в январе сократились ...
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Продажи новых домов в США в январе сократились на 6.9% (расширенное сообщение)

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе сократились на 6.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 607 тыс. домов в годовом исчислении.

В декабре продажи новых домов составили 652 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 621 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 622 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2018 года продажи новых домов снизились на 4.1%.

В целом, в январе было продано 45 тыс. новых домов против 47 тыс. в декабре и 46 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 5 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 317.2 тыс. долл против 319.1 тыс. в декабре и 306.5 тыс. в ноябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 373.1 тыс. долл против 374.0 тыс. в декабре и 364.0 тыс. в ноябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 336 тыс. единиц против 341 тыс. в декабре и 332 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.6 месяцев против 6.3 в декабре и 6.3 в ноябре.

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