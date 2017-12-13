Альпари: Нефть: долгосрочная перспектива на стороне «быков»

Таких аномальных торгов в секторе нефти рынок давно не видел. Баррель Brent накануне двигался с широкой амплитудой: разница между минимумом сессии и максимумом составила более 4%. Пик пришелся на отметку $65,83 за баррель, при этом Brent немного не дотянул до цели в $66. Тем не менее, ажиотаж спал так же быстро, как и возник.

Первая половина дня оказалась абсолютно «бычьей» с ралли до небес. Ближе к вечеру продавцы перетянули одеяло на себя и значительно охладили нефтяные котировки. Утром в среду, 13 декабря, февральский фьючерсный контракт на баррель североморской нефти стоит $63,94. Это значит, что нефть имеет немалые шансы вернуться в среднесрочный проторгованный коридор $62-$64,50 за бочку. Здесь её колебания будут понятны и закономерны. В то же время события прошлой недели и минувшего вторника показали, что локальное «дно» для Brent стоит не ниже $61. В долгосрочной перспективе это позитивно для «быков» и цели подъема к отметкам $68-$70.

Долгосрочные ожидания, чьи временные рамки находятся в плоскости от одного месяца до шести, во многом основаны на технических показателях («медведям» с 3 ноября область поддержки $60,97-$61,10 не поддается) и разнице между ценой дальнего фьючерса и ближнего, где наблюдавшееся ранее контанго сменилось на бэквордацию.

Вчерашняя статистика от API показала, что наметившиеся ранее тенденции с запасами энергоносителей в США остаются в силе. Запасы черного золота рухнули на 7,38 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,54 млн баррелей. Вообще, статистика вполне «бычья», но ко времени ее публикации рынок устал реагировать на раздражители. Сегодня вечером выйдут аналогичные данные от Минэнерго США, и если их характер будет прежним – нефтяные запасы в минус, бензин и дистилляты в плюс – ценовых реакции мы не увидим.

Анна Бодрова, старший аналитик

������ ���������