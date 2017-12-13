Альпари: Новые форки биткоина не стоят внимания

C ростом популярности биткоина растёт и количество его форков. Из ближайших форков выделим Super Bitcoin (17 декабря), Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum (23 декабря), Bitcoin God (24 декабря) , Bitcoin Uranium (31 декабря). Правда, сайт Lightning Bitcoin приостановил работу, а Bitcoin Platinum оказался шуткой южнокорейского подростка.

На наш взгляд, с каждым последующим форком биткоина их ценность снижается. Каких-то весомых преимуществ по сравнению с классическим биткоином они не несут. Это можно сравнить с деревом, где биткоин – ствол, а форки – ветви. С ростом дерева биткоина вероятность того, что основной ствол перейдёт в одну из ветвей, снижается. Кроме всего прочего, они подрывают доверие к классическому биткоину. Далёкому от криптомира человеку сложно разобраться в многообразии форков.

Впрочем, они оказывают всё меньшее влияние на ход торгов BTC. Выпускать новую криптовалюту, безусловно, выгодное мероприятие. Но, на мой взгляд, криптосообществу стоило бы выработать какие-то правила для форков. А то в текущий момент об ответвлении от классического биткоина может объявить практически любой желающий.

Форки: криптомир в поисках совершенства

Заметную популярность получили первые форки биткоина – лайткоин и Bitcoin Cash. Их особенность – увеличенный размер блока, поэтому транзакции с этими криптовалютами в несколько раз быстрее, чем у биткоина. Кроме того, их отличие в алгоритме, необходимом для майнинга, и регулируемости сложности майнинга. Это весомые преимущества, которые позволили им занять своё место под криптросолнцем.

Новым форкам добиться этого будет непросто – нужна уникальная особенность зашитой в них блокчейн-технологий (у эфира таковой являются smart contracts, у Ripple – открытый программный код), в которой криптоинвесторы видели бы перспективу. Биткоин уже достаточно изучен IT-специалистами, вряд ли в нём будет найдена прорывная технология. Показательно снижение популярности Bitcoin Gold после всплеска в начале торгов. Ряд инвесторов отмечал уникальность алгоритма майнинга Equihash, который позволяет людям по всему миру участвовать в процессе добычи, пользуясь обычным оборудованием GPU (видеокарта + графический процессор). Но последний месяц популярность BTG постепенно снижается. Вероятно, похожая судьба ожидает и декабрьские форки, несмотря на их красивые названия (Bitcoin Platinum, Bitcoin God, Bitcoin Uranium и т.д.)

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