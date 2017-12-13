ГК Forex Club: НЕФТЬ: цены устанавливают новый коридор колебаний

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки после того, как Международное энергетическое агентство остудило панику, спровоцированную остановкой нефтепровода Forties.

Контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 13 декабря в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 64,07 доллара за баррель, что на 2,7% ниже двухлетних максимумов, достигнутых днем ранее. Американский эталон WTI находился в районе 57,60 доллара за баррель, снизившись со своих двухлетних максимумов на 1,7%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вчера распространило официальное заявление по поводу двухнедельной остановки североморского нефтепровода Forties, поставляющего Brent на территорию Великобритании.

Они полагают, что такой поворот событий не несет никакой угрозы рынку, так как подстрахован возможными внешними поставками, а коммерческие запасы Brent все равно в настоящий момент очень высоки.

То, что цены сейчас так сильно шатает на новостях вокруг нефтепровода Forties, сигналит о том, что мы находимся в новом ценовом диапазоне. С одной стороны, в области около 61 доллара на позитивных новостях рынок очень активно откупается. С другой, в районе около 66, на негативных активно продается. Среди участников нет уверенности в том, что цена выше 65 долларов за баррель способна держаться в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, падение запасов в США и решение ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи будут поддерживать цены, и уже ближе к концу года 65 долларов за баррель по Brent не будет восприниматься как очень высокие цены. Фундаментально обоснованной по-прежнему вижу область 60-70 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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