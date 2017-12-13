Альпари: Валютная пара EUR/USD: евро корректируется перед заседанием FOMC

Во вторник, 12 декабря, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Большую часть времени цена провела на линии баланса 1,1770. Резкое снижение курса последовало после публикации отчета по ценам производителей в Штатах. Годовой показатель оказался выше ожиданий, чем ослабил беспокойство инвесторов по поводу низкой инфляции в стране. На фоне общего укрепления доллара США и роста доходности 10-летних трежерис курс евро упал до уровня 1,1718. После закрытия торгов в Европе от него началась фаза восстановления.

Три кросс-пары с евро, включая EUR/GBP, торгуются в плюсе. При их поддержке покупатели могут спокойно добраться до 1,1775. Выше – под вопросом, поскольку участники рынка ждут оглашения решения ФРС США по ставкам. Поскольку большинство трейдеров уверены, что Федрезерв повысит ставку на 25 б.п., то фокус внимания сместится на прогнозы и пресс-конференцию Джанет Йеллен. Это её последнее заседание и пресс-конференция, так как срок её полномочий заканчивается 3 февраля 2018.

В 12:30 Великобритания отчитается об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь, а также изменении уровня безработицы и уровня среднего заработка за октябрь.

В 13:00 еврозона заявит об изменении уровня занятости за третий квартал и изменении объема промышленного производства за октябрь.

В 16:30 мск США представят индекс потребительских цен за ноябрь.

В 18:30 мск США отчитаются по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 22:00 мск в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, выйдет экономический прогноз и сопроводительное заявление FOMC.

В 22:30 мск в США состоится пресс-конференция FOMC.

Владислав Антонов, аналитик

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