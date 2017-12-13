Открытие Брокер: На вечерних торгах ожидается повышенная волатильность в преддверии заседания ФРС

К 15:10 (мск) индекс Мосбиржи снижался на 1,03% до 2138,48 п., а РТС корректировался на 0,78% до 1140,94 п. Утро на российском рынке выдалось позитивным, но затем настроение подпортили новости о Сбербанке (-2,54%). По информации в СМИ, Сбербанк перейдёт на выплату дивидендов из расчёта 50% от прибыли лишь с 2020 года. Между тем, банк создал альянс с Yandex по развитию Yandex Market, в котором обе компании будут владеть долями по 50% (по 30 млрд рублей). Сбербанк также продал свою украинскую «дочку». Кроме того, заметное снижение демонстрируют бумаги металлургов на фоне падения цен на стальную продукцию в Китае из-за снижения спроса в зимний период: ГМК «Норникель» (-1,87%), ММК (-0,29%), «Северсталь» (-0,35%), НЛМК (-0,86%). Бумаги АФК «Система» (-6,61%) активно снижались на фоне новостей об очередных исках. На этот раз возвращение дивидендов требует не только «Роснефть» (-0,92%) и «Башнефть» (-0,83%), но и правительство Башкирии, которое также хочет получить 131,6 млрд рублей. Агентство S&P снизило рейтинг МТС (-1,05%) до “BB” с “BB+”, а также отправило рейтинги на пересмотр с «негативным» прогнозом. В СМИ также появилась информация о том, что семья Бабаевых, владеющая 89,5% акций «Черкизово» (+3,27%), может продать свой бизнес. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Кузбасская топливная компания» (+3,93%), «Интер РАО» (+1,58%), «Русгидро» (+0,65%), а также «Полюс» (-3,81%), Московская биржа (-3,1%), ап Сбербанк (-3,01%). Кроме того, президент РФ В. Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию на уровне инфляции, что немного ухудшает перспективы сектора электроэнергетики.

Рубль укреплял свои позиции, что вполне ожидаемо в дни размещений ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3770 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,24%, недельная – до 8,31%, а месячная осталась на уровне 8,36%. Минфин проводит в среду два аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 20 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 45,776 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,36%. Стоит отметить, что доходность снизилась по сравнению с предыдущим размещением. Иными словами, инвесторы демонстрируют довольно устойчивый спрос, так как верят в дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ. Министр экономического развития М. Орешкин полагает, что в 2018 году сохраняются риски того, что инфляция в 2018 году будет находиться ниже 4%. Если это произойдёт, то у российского регулятора будут все основания, чтобы продолжить процесс смягчения. Впрочем, в I квартале ЦБ может взять паузу для оценки ситуации. К 15:10 (мск) USD/RUB – 59,03 (-0,43%), EUR/RUB – 69,3 (-0,5%).

Европейские индексы преимущественно отступали на ожиданиях, что ФРС повысит ставку. Впрочем, секторы потребительских услуг и финансов пытались расти, а вниз рынки тянули бумаги защитных секторов, то есть телекоммуникаций и коммунальных сервисов. Кроме того, вышло немного интересной статистики. Инфляция в Великобритании ускорилась до 3,1%, а безработица осталась на уровне 4,3% при ожиданиях 4,2%. Такая комбинация фактов повышает вероятность движения Банка Англии в сторону ужесточения денежной политики. Промышленное производство в еврозоне выросло за октябрь на 0,2% (на 3,7% в годовом выражении). Оба показателя превысили прогнозные ожидания. Фунт стерлингов отреагировал на статистику укреплением, а вот евро, напротив, уступал своим конкурентам. К 15:10 (мск) DAX – 13158 п. (-0,19%), CAC 40 – 5411,68 п. (-0,29%), FTSE 100 – 7502,64 п. (+0,03%).

После провала накануне нефть вновь растёт, реагируя на сокращение запасов в США. API ночью сообщило, что запасы сырой нефти снизились на 7,4 млн бар. Кроме того, рынок все ещё оценивает влияние приостановки работы нефтепровода в Северном море. К 15:10 (мск) Brent – $63,67 (+0,52%), WTI – $57,44 (+0,53%), золото – $1243,7 (+0,16%), медь – $6716,41 (+0,78%), никель – $11175 (+0,95%), палладий – $999,5 (-0,28%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 94,03. Сырьевые валюты укреплялись против доллара США в пределах 0,1%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,174 (+0,01%), GBP/USD – $1,335 (+0,26%), USD/JPY – 113,3 (-0,22%).

Вечер может оказаться довольно волатильным. Это касается и американского доллара, и золота. Рубль может растерять свои достижения, так как после проведения аукционов ОФЗ потребность в рублях снижается. Российский рынок акций продолжает получать негативные новости, что явно не содействует повышению индексов.

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