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mfd.ruАналитикаКомментарии25 июля 2017 г.ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Пара доллар/рубл...
сегодня
11:56

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Пара доллар/рубль: ожидается снижение до 54-56 руб. за доллар на конец лета/начало осени. Комментарий эксперта.

На конец лета-начало осени ожидаем более низких значений пары доллар/рубль – 56-54 рубля за доллар.

Ситуация на неделю неоднозначна. Прошлая неделя сложилась хорошо для рубля. На фоне роста нефти и общемирового ослабления доллара рубль заметно прибавил. Сейчас возможны 2 сценария: либо пара доллар/рубль попробует обновить свои максимумы начала июля (61 рубль за доллар), либо продолжит сползание. Вообще, на перспективу конца лета и осени ожидаю более низких значений этой пары – 56-54 рубля за доллар. Однако сейчас, на этой неделе все же придерживаюсь точки зрения, что отскок вниз, совершенный рублем, начиная с мая, еще не исчерпан, а потому на конец этой недели жду 61 рубль за доллар +/- 0,5 рубля. По паре евро/рубль более вероятно сохранение текущей цены из-за вероятного ослабления евро к доллару. Т.е. ожидания конца недели – 67,5 – 68 рублей за евро.

Рынок акций. На конец недели стоит ждать 1900 п. или ниже по ММВБ и примерно 950 п. по РТС.

Думается, что прошедшие 3 недели роста индексов ММВБ и РТС – недели отскока в рамках не завершенной нисходящей тенденции, стартовавшей в январе. И эта неделя, видимо, будет неделей снижения. В этой связи на конец недели стоит ждать 1900 п. или ниже по ММВБ и примерно 950 п. по РТС. Далее, распродажа, предположительно, продолжится, уводя индексы к минимумам конца июня. К росту же российские акции, как видится, вернутся осенью.

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