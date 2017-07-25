УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

За минувшую неделю с 14 по 21 июля индекс ММВБ снизился 1,8% до 1925 пунктов, индекс РТС – на 1,9%. Основное падение пришлось на пятницу, когда стало известно об очередном предложении США по ужесточению санкций в отношении России. Эта новость оказывает скорее психологическое давление на рынок, однако в начале текущей недели игроки продолжают отыгрывать этот негатив. В то же время нефть на прошлой неделе вновь подешевела – на 2,3% до $48, что также оказывает негативное влияние на российские индексы.

Глобальные инвесторы четвертую неделю подряд продолжают выводить средства с российского рынка и перекладывать в более перспективные активы. Так, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) за 6-12 июля отток денежных средств из фондов, инвестирующих в российские акции, превысил $25 млн.

Золото за неделю прибавило 2,2%, превысив отметку в $1255 за тройскую унцию. С начала июля металл подорожал почти на 3%. При этом основной рост произошел за счет изменения валютных курсов. Пока глобальные рынки чувствуют себя довольно уверенно, золото не будет интересным активом. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg на ближайшие 12 месяцев золото скорее будет «стоять на месте».

Российская валюта, потеряв поддержку в виде carry-trade, вновь стала ориентироваться на традиционные факторы – цены на нефть, профицит платежного баланса, геополитические новости. На минувшей неделе рубль укрепился на 1,6% до 58,9 руб./$. При этом новости о новых санкционных мерах вынудили рубль сменить направление и к сегодняшнему дню курс опустился к 60 руб./$. Тем не менее, при сохранении текущих цен на нефть и прочих условий, потенциал снижения курса российской валюты не значительный. На наш взгляд, в перспективе до конца года курс сохранится в диапазоне 60-62 руб./$. Завтра, в среду, состоится заседание ФРС, а в ближайшую пятницу – заседание ЦБ, на которых, вероятно, ключевые ставки будут сохранены неизменными.

Мы по-прежнему рекомендуем сейчас добавлять в портфель долю акций на уровне 15-25%, отдавая предпочтение ПИФам акций широкого рынка. На фоне роста глобальных интернет-компаний, по-прежнему интересными представляются фонды телекоммуникационного сектора и информтехнологий, а также фонды, инвестирующие в европейские акции.

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