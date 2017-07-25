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mfd.ruАналитикаКомментарии25 июля 2017 г.Банк "Глобэкс" : инвесторы постараются сократит...
сегодня
10:18

Банк "Глобэкс" : инвесторы постараются сократить свои позиции

«Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне малого снижения азиатских фондовых индексов. Азиатские инвесторы предпочитают не торговать в преддверии заседания FOMC ФРС США, итоги которого будут оглашены в среду. Российский рубль укрепится благодаря подъему нефтяных котировок вследствие пролонгации сделки по сокращению добычи нефти по итогам заседания Комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Кроме того, в августе Саудовская Аравия снизит экспорт нефти, а Ливию и Нигерию освободили от участия в сделке. Плюс опрос от Bloomberg показывает снижение запасов сырой нефти, что поддерживает цены. Однако для российского рынка главной повесткой дня остается законопроект о новых санкциях против России. Последние сообщения Белого дома показывают, что процесс согласования с Президентом США затормозился. Мы считаем, что на этом фоне в первой половине дня российский рынок подрастет, и затем инвесторы постараются сократить свои позиции».

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