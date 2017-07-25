"Открытие Брокер" : Растущая нефть и налоговый период окажут поддержку рублю

По итогам торгов 24 июля индекс ММВБ укрепился на 0,34% до 1931,75 п., а РТС снизился на 1,09% до 1013,69 п. В течение дня российский рынок находился под давлением негативных новостей из Вашингтона, где Белый дом согласовал с законодателями новые меры ограничения против Ирана, которые касаются и РФ. На этом фоне слабел рубль, хотя нефть смогла удержаться от падения.

Вполне уверенно держались металлурги, которые получают преимущество от слабой отечественной валюты: ГМК «Норникель» (+2,35%), «Северсталь» (+2,09%), НЛМК (+0,51%). Нефтегазовый сектор, напротив, может оказаться под новыми ограничениями: «ЛУКОЙЛ» (-0,55%), «Роснефть» (-1,29%). Список лидеров и аутсайдеров выглядел следующим образом: «МРСК Центра» (+5,54%), Yandex (+3,23%), «Дикси» (+2,27%), «М.Видео» (+2,13%), а также «Аэрофлот» (-1,87%), «Газпром нефть» (-1,83%), ММК (-1,62%). «Детский Мир» (+0,97%) отчитался об увеличении выручки в I полугодии на 24,8%. «АЛРОСА» (-0,65%) увеличила добычу алмазов в I полугодии на 14%. Росстат сообщает, что в I полугодии ввод в строй нового жилья в РФ сократился на 11,3%, что негативно для строительного сектора: ПИК (-0,17%), ЛСР (-1,46%). Индекс ММВБ опускался ниже отметки 1920 пунктов, но смог закрыть день в плюсе, что сохраняет вероятность восстановительного движения вверх, но для этого должны немного потускнеть новости об очередных попытках США обеспечить рынок сбыта для своей нефтянки и СПГ в Европе. Как минимум, в Евросоюзе уже испытывают тревогу по поводу того, что американские партнёры пытаются продать европейцам газ по более дорогим ценам, упирая на необходимость обеспечить энергетическую безопасность.

Рубль существенно ослаб на торгах в понедельник, что стало прямым следствием ухудшения новостного фона. Даже восстановление нефти от дневных минимумов в районе $47,67 за баррель Brent не помогло улучшить настроения. С другой стороны, в ближайшие дни поддержку отечественной валюте будут оказывать налоговые выплаты: НДПИ, НДС, акцизов и налога на прибыль. Кроме того, вряд ли ЦБ РФ станет снижать ставку на ближайшем заседании, если учитывать разогрев инфляции в первой половине лета, да и неопределённый новостной фон. Очередным тестом для отечественной валюты станут размещения ОФЗ в среду. Рынок ОФЗ также находился под давлением и более высокая доходность облигаций должна обеспечить повышенный спрос. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,1% до 60,012, а евро на 0,92% до 69,86.

Американские торги завершились новым рекордом NASDAQ, но снижением широкого рынка. Основные продажи прошли в секторах телекоммуникаций и коммунальных служб: AT&T (-0,77%), Verizon (-1,18%). Худшими бумагами в составе Dow Jones были General Electric (-1,85%) и Nike (-1,67%). Сила NASDAQ базировалась на таких бумагах, как Apple (+1,21%), AMD (+2,02%). К слову говоря, текущая неделя будет самой загруженной, так как отчитывается около 200 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Кроме того, в понедельник вышел предварительный PMI США в промышленности, который достиг 53,2 пункта по сравнению с июньскими 52,0. Индекс в сфере услуг почти не изменился и остался на отметке 54,2. Между тем, продажи домов на вторичном рынке снизились на 1,8% до 5,52 млн штук. МВФ немного снизил прогноз по росту экономики США в 2017-2018 годах. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским бумагам подросла до 2,257%. И совсем немного о политике. Джаред Кушнер, советник и зять Д.

Трампа, рассказал сенатской комиссии, что в 2016 году он четыре раза встречался с русскими официальными лицами, но никогда возможность влияния на выборы не обсуждалась. По итогам дня DJIA снизился на 0,31% до 21513,17 п., S&P 500 сократился на 0,11% до 2469,91 п.

Азиатские рынки демонстрировали смешенную динамику. Японские акции продолжали негативно реагировать на крепкую иену. Рынок Австралии, напротив, двигался вверх на ожиданиях роста экспорта сырьевых товаров. Наиболее насыщенные IT-компаниями рынки, как, например, Ю. Кореи, столкнулись с распродажами на фоне отчёта Alphabet, который не дотянул до максимальных позитивных ожиданий. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3243,25 п. (-0,23%), Nikkei 225 – 19972,76 п. (-0,01%).

Нефть незначительно дорожала. Накануне прошла встреча министров нефти OPEC и прочих стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи. Основными заявлениями стали сообщения Саудовской Аравии о сокращении экспорта до 6,6 млн бар. в сутки, а также возможности продления соглашения за пределы марта 2018 года. Между тем, генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявил о том, что добыча Ливии может возрасти до 1,25 млн бар. в сутки, пока она станет предметом ограничения. В Нигерии также не планируют повышать производство свыше 1,8 млн бар., хотя ещё пару недель назад косвенная статистика говорила о преодолении отметки 2 млн бар. в сутки. И немного о прогнозах. В Sinopec ожидают, что импорт сырой нефти Китаем увеличится в текущем году до 400 млн тонн в связи с низкими ценами и падением внутреннего производства. Рост импорта в 2018 году также составит двухзначную цифру. Перед отчётами по запасам в США ожидания рынка говорят об их сокращении почти на 3 млн бар. И совсем немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 4,1 тонну до 809,76 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $48,88 (+0,58%), WTI – $46,62 (+0,60%), золото – $1256 (+0,14%), медь – $6095,8 (+1,04%), никель – $9840 (+0,61%), палладий – $853,85 (+0,57%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 93,74. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,165 (+0,15%), GBP/USD – $1,303 (+0,02%), USD/JPY – 111,06 (-0,1%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 11:00 (мск) выйдут данные по промышленности Италии, а также индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата в ФРГ;

- в 16:00 (мск) будут опубликованы данные индексов S&P/Case-Shiller цен на недвижимость в США,

- в 17:00 (мск) инвесторы узнают значение индекса потребительской уверенности в США от Conference Board,

- в 23:30 (мск) выйдут данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть незначительно дорожает, что поможет российскому рублю, да и поддержит бумаги нефтегазового сектора. Кроме того, налоговый период также повысит спрос на отечественную валюту. В России также пройдёт ряд заседаний советов директоров, включая ТМК и «Мечел». Производственные результаты за I полугодие предоставит Polymetal.

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