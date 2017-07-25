Альпари: Валютная пара EUR/USD: нисходящая коррекция не завершилась

В понедельник по итогам торгов курс евро закрылся снижением. Доллар США незначительно подорожал против единой валюты на фоне частичной фиксации прибыли. Курс евро/доллар снизился до 1,1626 и стабилизировался под линией баланса. Ценовые колебания сдержанные, поскольку внимание трейдеров сосредоточено на результатах очередного заседания Комитета открытого рынка ФРС США в среду.

Американская статистка показала, что продажи ранее построенных домов в США за июнь составили 5,52 млн (прогноз был 5,57 млн, предыдущее значение составило 5,62 млн), индекс деловой активности PMI в секторе услуг от Markit в июле составил 54,2 пункта (прогноз был 54,2, предыдущее значение составило 54,2), индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от Markit в июле составил 53,2 пункта (прогноз был 52,3, предыдущее значение составило 52,0).

Сегодня с максимума 1,1684 курс евро скорректировался на 45 градусов. Уровень оказался сильным, поскольку продавцы не могли его пройти четыре раза. В Азии евро восстановился до 1,1663. Укреплению евро способствовало выступление члена Совета управляющих ЕЦБ Ива Мерша в Сингапуре. Он затронул тему о восстановлении экономики еврозоны.

От 1,1626 вверх сформировалась отличная трехволновая коррекция до 1,1603. Это идеальный вариант на сегодня в ожидании результатов июльского заседания ФРС США. Заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, поэтому влияние его будет ограниченным на валютный рынок. Если цена закрепится ниже 1,1617, то тогда можно будет целиться в 1,1575. Коррекция усилится после продолжительного ралли евро.

В 11:00 мск в Германии выйдет индекс делового климата от Ifo за июль.

В 13:00 мск в Великобритании обнародуют ожидаемые промышленные заказы от CBI за июль.

В 16:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье за май, индекс цен на жилье от S&P/CS за май.

В 17:00 мск в США выйдет индекс потребительского доверия от СВ за июль, индекс деловой активности в производстве от ФРБ Ричмонда за июль.

В 20:00 мск в Великобритании выступит представитель комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Халдейн.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика