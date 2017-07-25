ИФК «Солид»: Стартующее сегодня заседание ФРС вряд ли преподнесет сюрпризы

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48.9 за баррель, прибавив на фоне заявлений Саудовской Аравии о намерении сократить объемы экспорта нефти в августе и прогнозов дальнейшего снижения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются из-за неоднозначного квартального отчета компании Alphabet, котировки акций которой на премаркете теряют около 3%. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на перманентные изменения внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1.01% при оборотах торгов в два раза больше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало понижение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1%), BP (-1.5%), компаний из потребительского сектора Reckitt Benckiser (-3.3%), British American Tobacco (-1.3%) и телекома Vodafone Group (-2%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение стоимости акций банка HSBC (+0.3%) и горнодобывающей компании Anglo American (+1.2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник вырос на 0.2% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции банков Societe Generale (+1.2%) и BNP Paribas (+0.9%). Немецкий индикатор DAX (-0.25%) понес потери вследствие падения котировок акций автоконцернов Daimler (-2.7%), BMW (-2.8%) и Volkswagen (-1.4%). Еврокомиссия заявила, что намерена провести расследование деятельности крупнейших автомобилестроительных компаний ФРГ, подозревая их в картельном сговоре.

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (-0.31%) продолжил сползать от достигнутого им на прошлой неделе исторического максимума, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало снижение котировок акций производителя бытовой химии Johnson & Johnson (-1.7%) и торговой сети Home Depot (-1.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0.36%) прибавил на фоне роста в цене акций Apple (+1.2%), Facebook (+1%), Tesla (+4.3%) и Incyte (+3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.11%) слегка просел при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (-1%).

Рынок акций РФ в понедельник не продемонстрировал единой тенденции. Индекс ММВБ (+0.34%) вырос при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на него оказали акции Магнита (+2.1%) и Норникеля (+2.4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.09%) снизился из-за ослабления рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

В фокусе внимания участников рынка сегодня будет начинающееся двухдневное заседание ФРС США, которое вряд ли преподнесет сюрпризы, а также рассмотрение властями США законопроекта об ужесточении существующих санкций в отношении России. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «Полиметалла».

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