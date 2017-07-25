ГК Forex Club: Рубль способен вернуться к 59,00

Российские индексы возобновили снижение. ММБВ падает на 0,33%. РТС торгуется практически без изменений, теряя символические 0,04%. В лидерах роста Россети (1,95%), РУСАЛ (1,28%) и ТМК (1,06%).

Наиболее сильное падение демонстрируют НОВАТЭК (-1,57%), Северсталь (-1,25%) и ПИК (-1,12%).

В целом, для российского бенчмарка ситуация складывается относительно спокойная. Ключевым фактором давления на текущем этапе выступает рост рубля. Сегодня по законопроекту новых антироссийских санкций проголосует Палата представителей. С целом, это не сильно пугает российский рынок. Дело в том, что это, скорее, имиджевый фактор. А вот цены на нефть с начала недели показывают позитивную динамику. И это будет сдерживать снижение ММВБ.

Brent возвращается к уровню 49,25. В поддержку энергоносителя выступают итоги вчерашней встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Надежды рынка на достижение баланса спроса и предложения оживились. По итогам встречи Саудовская Аравия и Нигерия выразили готовность ограничить экспорт и производство. Более того, стало известно, что в случае необходимости будет рассмотрена пролонгация соглашения о сокращении добычи (напомню, что пока оно действует до конца 1 квартала 2018 года). Сегодня рынок будет следить за данными по запасам нефти в США от API. Если показатель сократится, Brent может продолжить движение в район уровня 50,00.

Рубль сегодня пытается отыграть вчерашние потери. Пара USD/RUB снизилась к отметке 59,64. Таким образом, диапазон, ограниченный уровнями 58,60 – 60,00, который мы выделяли по паре, остается актуальным. При условии сохранения позитивной динамики цен на нефть, пара доллар/рубль продолжит снижение. Тем более, что есть основания полагать, что на заседании 26 июля ФРС США не даст агрессивных намеков. Учитывая слабые экономические отчеты из США, опубликованные в последнее время, поводов для ужесточения монетарной политики у американского регулятора немного. Поэтому USD/RUB может вернуться в район уровня 59,00.

Ирина Рогова, аналитик

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