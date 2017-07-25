Открытие Брокер: Alphabet представил сильную отчётность, торги на NASDAQ могут стартовать с гэпа вверх

Alphabet (материнская компания Google) представила неаудированные операционные и финансовые результаты за II квартал 2017 года (согласно GAAP). Выручка за квартал выросла на 21% г/г до $26 млрд. В региональном разрезе 47,4% выручки принёс бизнес в США. В посегментном разрезе основным источником выручки остаётся реклама: собственные сайты принесли 70,8% от общей выручки, партнерская сеть сгенерировала 16,3% выручки. Общее количество платных кликов за II квартал возросло на 52% г/г, но стоимость одного клика при этом сократилась на 23% г/г.

Рентабельность OIBDA компании сократилась на 12,6 п.п. г/г до 22,1% по большей части из-за разовых факторов. Дело в том, что антимонопольные регуляторы ЕС в июне текущего года приговорили компанию к штрафу в $2,74 млрд за продвижение сервиса покупок Google Shopping в поисковой системе в ущерб конкурентам. Если бы не штраф, то рентабельность OIBDA сократилась бы лишь на 2 п.п. г/г до 32,7% - по большей части из-за опережающего выручку роста расходов на исследования и разработку. В рамках конференц-колла менеджмент заявил о том, что он сосредоточен на росте выручки и операционной прибыли в долларах, а не на операционной марже. Операционная прибыль сократилась на 30,8% г/г до $4,132 млрд. Чистая прибыль сократилась на 27,7% до $3,5 млрд. За последние 12 месяцев «разводненное» количество акций в обращении увеличилось на 1%.

Соотношение чистый долг/OIBDA компании из-за обилия кэша и прочих ликвидных активов на счетах осталось отрицательным. Компания не платит дивиденды и не выкупает акции с целью погашения.

В целом отчётность компании выглядит сильной, лучше ожиданий. Несмотря на эффект «высокой базы», фактически глобальное монопольное положение на рынке поисковых систем и устойчивое доминирование на рынке операционных систем для мобильных гаджетов позволяет компании сохранять высокие темпы роста выручки. В свою очередь, отказ от дивидендных выплат и огромный операционный денежный поток позволяют финансировать новые разработки и реализовывать сделки по слиянию/поглощению, что способствует удержанию занятой ниши. Возможно, торги на NASDAQ начнутся с гэпа вверх.

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