"Открытие Брокер" : Рубль незначительно слабел, даже на фоне дорожающей нефти

К 15:17 (мск) индекс ММВБ – 1947,42 (-0,23%), а РТС – 1038,43 (-0,45%). К середине дня индекс ММВБ демонстрировал незначительное отклонение от уровня закрытия накануне, торгуясь на пониженных объёмах. Внешнего оптимизма явно не хватает российскому рынку, чтобы развить повышательное движение. Впрочем, мотивации идти вниз также нет, поскольку день обошёлся без дивидендных отсечек. «Северсталь» (-2,38%) сократила прибыль по МСФО в I полугодии на 43,6% до $495 млн. «Лента» (-0,41%) увеличила выручку в I полугодии на 16,7%, а в II квартале – на 16,3%.

Впрочем, результат X5 Retail Group все ещё остаётся лучшим в отрасли с ростом выручки в I полугодии на 27,1%, а в II квартале на 27,7%. К середине дня лидерами и аутсайдерами дня стали: «Кузбасская топливная компания» (+8,45%), «ВСМПО Ависма» (+4,5%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,63%), «Соллерс» (+2,18%), а также ЛСР (-3,38%), АФК «Система» (-1,59%), «Интер РАО» (-1,57%), «КАМАЗ» (-1,5%). В целом, торги проходят с низкой активностью участников, которые ждали новостей из Европы. ЕЦБ стоит перед сложным выбором сохранения стимулов, или постепенного их свёртывания. По формальным признакам, инфляция и безработица все ещё не удовлетворяют условиям изменения денежной политики. Естественно, что шаг в сторону свёртывания стимулов может негативно сказаться, как на рубле, так и на рискованных активах, к которым относится и российский рынок.

Рубль незначительно слабел, даже на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,23%, а недельная и месячная остались на уровне 9,23%. Риском для рубля является возможное изменение денежной политики ЕЦБ. Если и в Европе начнут повышать ставку, то это частично окажет давление и на рубль, так как ещё одна валюта фондирования станет дороже. С другой стороны, явных поводов для свёртывания мягкой политики у ЕЦБ нет. Впрочем, нет поводов и у ЦБ РФ для снижения ставки. К 17 июня накопленная с начала года инфляция составляет 2,7%, а это означает наличие рисков недостижения целевого уровня ЦБ РФ до конца года. С другой стороны, долгосрочные инвесторы вновь вернулись к покупке ОФЗ, о чём свидетельствуют успешные аукционы, проведённые Минфином накануне.

Если же сигналов от ЕЦБ не будет, то россиянин может предпринять попытку движения в сторону 58,5 на нефти, которая пытается выйти на цену выше $50 за баррель. К 15:17 (мск) пара USD/RUB достигла отметки 59,07 (+0,12%), EUR/RUB – 67,85 (-0,1%).

Европейские рынки преимущественно подрастали. Отчёты продолжают вносить свой вклад в действия инвесторов. Nordea Bank (-4,9%)отчитался хуже прогнозов по прибыли. Впрочем, негативные отчёты не мешают расти тому, что на это обречено. Сектор нефтедобывающих компаний явно обрадовался попыткам Brent преодолеть отметку в $50: Royal Dutch Shell (+1,02%), Total SA (+0,66%). Впрочем, главным событием дня должно было стать заседание ЕЦБ. Регулятор не изменил параметры денежной политики, отметив в заявлении, что низкие ставки будут сохраняться какое-то время. Кроме того, ЕЦБ подтвердил программу выкупа активов до конца 2017 года и далее, если это будет необходимо. Было ли решение неожиданным? Конечно, нет, судя по всему, инфляция в еврозоне пока не может подняться к целевому уровню Центрального банка, а безработица все ещё остаётся высокой. В Великобритании розничные продажи в июне показали рост на 0,6%, а в годовом выражении – на 2,9%. Deutsche Bank прогнозирует жёсткий сценарий «Британского выхода». К 15:15 (мск) DAX – 12537,02 п. (+0,68%), CAC40 –

5237,83 п. (+0,42%), FTSE 100 – 7482,87 п. (+0,7%).

На рынке нефти без перемен. Котировки продолжают отыгрывать снижение запасов в США, которое состоялось уже на 13-ти неделях из 15-ти.

Впрочем, могут появиться и другие темы. В США в поговаривают о санкциях против Венесуэлы. Кувейт предписал Ирану сократить персонал посольства и закрыть ряд агентств на своей территории в связи с подозрениями в шпионаже. К 15:15 (мск) нефть марки Brent торговалась на уровне $50 (+0,60%), WTI – $47,55 (+0,49%), золото – $1236,8 (-0,42%), медь – $5991,08 (+0,26%), никель – $9615 (-0,36%), палладий – $850,3 (-1,03%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 94,95. NZD и AUD слабели на 0,2% и 0,5% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD достигла отметки $1,148 (-0,28%), GBP/USD – $1,294 (-0,61%), USD/JPY – 112,24 (+0,33%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 15 тыс. до 233 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в июле до 19,5 с 27,6 в июне. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара немного сократил свой рост.

Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на четверть процента. В начале своей пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги сказал самые важные слова: риски экономического роста сбалансированы, а общая инфляция остаётся сдержанной. Поэтому требуются ещё существенные стимулы. Более того, процентные ставки останутся на текущем уровне, даже после завершения количественной программы. Соответственно, можно сделать вывод, что торопливости в действиях ЕЦБ пока не будет, что позитивно для рискованных активов, включая российские акции и рубль. Индекс ММВБ удерживается от роста из-за попыток рубля укрепиться на фоне нефти дороже $50 за баррель Brent. Поэтому можно говорить, что на рынке существует баланс рисков.

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